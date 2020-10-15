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Церемония вручения Национальной детской премии «Главные герои – 2020»

15 октября, 2020

Смотрите 17 октября, чтобы узнать, кто станет Главными героями этого года!

Ежегодная национальная премия «Главные герои» — награда, присуждаемая на основе общероссийского голосования. В течение нескольких месяцев дети со всей России поддерживают своих любимых героев и отдают голоса лучшим из них в 14 номинациях. 

На торжественной церемонии вручения Премии в ходе интерактивного музыкально-театрализованного представления зрители погружаются в сказочный мир с участием любимых героев и персонажей, которые и объявляют победителей всех номинаций.

Не пропустите Церемонию вручения премии «Главные герои – 2020» 17 октября в 18:00 в эфире телеканала Карусель»!


 

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