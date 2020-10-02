Отрывок из книги «Драконы и зефирки»

Добавить в закладки

2 октября, 2020

Зои и её умница кот Сассафрас очень любят разные исследования и эксперименты. И однажды делают невероятное открытие: оказывается, в мире есть место не только науке, но и магии! Зои узнаёт, что лес рядом с её домом населён прекрасными и удивительными волшебными существами. И когда они попадают в беду, выручить их может только она — с помощью научных знаний и опытов.

Жучиный цирк

— Что там такое, Сассафрас? — Я присела и взъерошила пушистую

шёрстку своего кота. Кот пытался перевернуть лапами тяжёлый камень, покрытый мхом. Наверняка под ним лежало что-то хорошее.

Я осторожно подковырнула камень.

Да! Я хлопнула в ладоши. Под камнем и правда скрывалось сокровище. Миллиард мокриц-броненосцев! Ну хорошо… Может, не миллиард. Но не меньше двадцати.

Сассафрас шагнул вперёд:

— Мяу?

— Нет! Не ешь мокриц! Это гадко.

Мой кот любит жуков так же сильно, как и я. Но мы любим их по разным причинам. Мне нравится с ними играть. А ему — есть их. Хмммм. Теперь мне требовалось придумать что-то суперпотрясающее, что можно сделать с мокрицами. Я взяла одну в руку, и её крошечные ножки затопотали по моей ладони.

Сассафрас потрусил к куче моих вещей и тронул лапой Думательные Очки.

— О-о, хорошая мысль! — С этими словами я надела очки.

Большинство учёных носят очки на глазах. Я тоже так делаю, когда глаза нужно защитить. Но, когда надо придумать блестящую идею, я ношу Думательные Очки на макушке. Так они ближе к мозгу.

Мокрица перешла через мостик, который я сделала, соединив кончики указательных пальцев.

— Придумала! Давай устроим жучиный цирк!

Я согнула несколько тоненьких прутиков в кольца, через которые могли

проползать мокрицы. Потом подобрала несколько маленьких круглых камешков, на которых они могли балансировать. Затем привязала травинки к куску коры с двух концов, чтобы устроить качели. Я собиралась держать их невысоко над землёй — на случай, если кто-то из моих циркачей свалится. Но особенно мне понравился канат для канатоходца, который я сделала, положив длинную ветку на два плоских камня. Одна из самых больших мокрицброненосцев тут же вскарабкалась на него.



Я упёрла локти в мягкую траву, чтобы подбодрить его:

— Давай, жучок! Ты справишься!

Почти… почти. Нет! Жук упал в траву. А за ним последовал и второй. Хужевсего справлялись крупные мокрицы. Хмммм. Я осторожно подняла с земли самую маленькую.

— Ладно, малыш. Ты, может, и помельче других, но, думаю, справишься. Покажи, на что способен!

Я поместила крохотную мокрицу на один конец ветки, и та поползла вперёд. Я затаила дыхание и боялась выдохнуть, пока жучок не оказался на другом конце. У него получилось! С ликующим возгласом я подпрыгнула и огляделасьв поисках мамы. Потом вспомнила, что она внутри, пакует вещи. Я слишком привыкла, что она всегда на улице, со мной.

— Маме это понравится. Сходим за ней, Сассафрас! Давай же!

Я бросила взгляд через плечо, и очень вовремя: Сассафрас как раз крался к моим циркачам.

— Нет уж, котик. Ты пойдёшь со мной. Я не оставлю тебя тут вместе с жуками. Мои новые маленькие друзья — это тебе не лакомство!

Сассафрас кисло поглядел на меня, но сдался и пошёл следом. Подойдя к дому, я заметила маму в окне. Но она не смотрела на нас. Она смотрела на наш старый сарай. И держала в руке фотографию.

Отрывок из книги «Драконы и зефирки». Редакция «Астрель СПБ»