Объявлены победители Фестиваля «Включайся!»

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10 ноября, 2020

9 ноября состоялась онлайн-трансляция Церемонии объявления победителей 15-го Фестиваля детского телевидения «Включайся!». В этом году фестиваль прошел с 7 по 9 ноября в онлайн-формате при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

В программу форума вошли все традиционные мероприятия, которые обычно проводились во время очных фестивалей. Мастер-классы членов жюри, разбор конкурсных работ, встречи с яркими персонами, интересными детской и подростковой аудитории. Режиссер Антон Михалев («Карусель», Disney) поделился с участниками фестиваля секретами укрощения волнения. Оператор Дмитрий Ходаковский (МТРК «Мир») рассказал о том, что должно быть в арсенале современного видеографа. Главный художник-постановщик киностудии «Союзмультфильм» Юрий Пронин провел мастер-класс «Анимация: искусство или творчество?». Кандидат филологических наук Наталья Ломыкина (Forbes, радио Sputnik) рассказала, как перевести на современный язык скучные фразы на мастер-классе «Трудности перевода». Популярная актриса, участница команды КВН «Сборная Пятигорска» и ведущая проекта «Comedy Woman» Елена Борщёва обсудила с участниками телевизионные юмористические проекты. А также был организован уникальный телемост «Советы бывалых», героями которого стали ребята, ранее участвовавшие в фестивале «Включайся!», а сегодня работающие в медиаиндустрии. Они поделились секретами профессии и своим личным опытом.

В состав жюри также вошли Вера Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель» и директор Дирекции детско-юношеских программ «Первый канал. Всемирная сеть»; Максим Прохоров, руководитель каналов детского и семейного вещания ViacomCBS Россия; Татьяна Цыварева, главный редактор телеканала «Карусель», генеральный продюсер телеканала «Мульт».

Из 188 творческих работ, поступивших на конкурс, жюри выбрало победителей в каждой из семи номинаций. Кроме того, во время фестиваля было организовано зрительское голосование за понравившиеся работы и по его результатам определены призеры зрительских симпатий.

В номинации «Герои моей страны» победителями стали «Портрет героя», Студия «Колибри» (Рыбинск) и «Бабушкин кактус», Студия анимации «КоМарфильм» (Москва). Симпатии зрителей отданы работе «1134 Без вести пропавший герой», Видеостудия «Фокус» (Москва).

Лучшие в номинации «Не скучай» — «#КЕМБЫТЬ», Школа Телевидения телеканала «Продвижение» (Омск); «Выходной на WAFESTе», Школа кино и ТВ «Планета талантов» (Нижний Новгород), а зрители отдали свои голоса работе «Битва блогеров», Национальное телевидение Чувашии (Чебоксары).

Призы в номинации «Хочу все знать» от жюри получили «Путешествие по Осетии. Водопад «Кольцо», Детский телевизионный проект «Позитивчики» (Владикавказ); «Блог про клещей», Школа телевидения «ТЕЛЕШКО» (Уфа) и от зрителей — «Как запомнить даты?», Медиа центр «Игра в объективе» (Ростов-на-Дону).

С «Миром добрых новостей» лучше всего разобрались, по мнению жюри, Студия «ШКИТ» (Нижний Тагил) в работе «Смотри дома» и Телеканал «Юнион» (Донецк) в работе «Классные новости», а, по мнению зрителей, — Macaronis kids (Санкт-Петрбург) в «Фантастических новостях».

В номинации «Пластилиновая ворона» победу одержали «Апельсиновые кошки», Приволжская Медиашкола (Нижний Новгород); «Дорога волшебства», Студия анимации «ЮЛА» (Луганск) и «Мамин час», Детская студия анимации «Мультфильм своими руками» (Луга).

Работа «Старуха Искиалима или История бабки Фени», Студия «Медиа центр 1535» и «Телевидение школы 1210» (Москва) и проект «Клубок», Детская студия «Серебряный Марс Медиа» (Луганск) победили в номинации «Кинолюбитель». Приз зрительских симпатий получил фильм «Ромашки из 45-го», Школа журналистики «ОсНова» (Новокузнецк).

В номинации «Увлекательный мир» лучшими признаны «Тяжело в деревне без баяна», Студия «Один дома» (Нижний Новгород) и «Балетные хитрости», Детская студия «ТелеИдея» (Москва). Зрительские симпатии отданы работе «Тропарёво. Музыкальный лес», Студия «Медиацентр 1535» (Москва).

Кроме того, были вручены специальные призы. От федерального общедоступного семейного телеканала «Карусель» награды получили Медиашкола «ПозиТиВ» (Златоуст) за работу «Проверим? Моржи Миасса», Студия анимации «КоМарфильм» (Москва) — за «Бабушкин кактус» и Детская студия «Серебряный марс медиа» (Луганск) за «Притчу о вазе». Специальным призом детского телеканала «Тамыр» за смелость и жизненность отмечен проект «Подросток. Инструкция по применению», Романовская школа (Москва).

В течение трех дней онлайн-трансляции фестиваля собрали более 30 тысяч просмотров. Все фестивальные мероприятия можно посмотреть в записи в сообществе «Включайся!» в соцсети «ВКонтакте» по ссылке: vk.com/vkluchaisyafest. Фестиваль состоялся при участии федерального общедоступного семейного телеканала «Карусель».