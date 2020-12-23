27 декабря у телеканала «Карусель» День рождения!

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23 декабря, 2020

Нам 10 лет! Давайте отмечать вместе!

Будем готовить праздничный завтрак с Туттой и Марфой, украшать всё со Смешариками, устраивать Кубо-вечеринку и пикник с Царевнами, гостить у Барбоскиных, лепить с Пластилинками, петь и танцевать с Кошечками-собачками, задувать свечи с Машей и Медведем, играть с персонажами «Оранжевой коровы» и принимать поздравления от героев «Спокойной ночи, малыши!» А еще мы приготовили для вас специальный подарок с участием ваших любимых героев!

Отпразднуйте День рождения «Карусели» вместе с нами 27 декабря!

