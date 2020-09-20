Изменилось время показа программы «Еда на ура!»

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22 января, 2021

Теперь смотрите любимое кулинарное шоу по воскресеньям в 9 утра!

Полюбившиеся зрителем ведущие программы Тутта Ларсен с дочкой Марфой продолжают радовать вас простыми рецептами интересных, полезных и ярких блюд для семейного приготовления. Каждый выпуск шоу посвящён какой-нибудь веселой теме — приготовлению пиратских рецептов, блюд с секретом, полосатой еды и другим кулинарным идеям. Неутомимая выдумщица Марфа каждый раз придумывает что-то интересное, поэтому не даст телезрителям заскучать!

В ближайших выпусках 24 января ведущие приготовят праздничный обед, а 31 января устроят на кухне невероятный зимний пир для мушкетёров. Включайте кулинарное шоу по воскресеньям в 9:00 на канале «Карусель» и готовьте удивительные блюда вместе с Туттой и Марфой!