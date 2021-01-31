Новый сезон мультсериала «Пластилинки» — о растениях

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31 января, 2021

Смотрите новые эпизоды в эфире с 1 февраля!

«Пластилинки» — это мини-сериалы о приключениях весёлых пластилиновых персонажей. В одном герои выясняют, какие бывают цифры, в другом они узнают о разнообразии животного мира, в третьем знакомятся с разными видами транспорта, в четвертом открывают для себя мир музыки, а в пятом погружаются в изучение царства растений.

В цикле мультфильмов, посвященном растениям, пластилинки расскажут зрителям о флоре нашей планеты — о наземных, водных и подводных растениях, о путешественниках, чемпионах роста и коварных охотниках зелёного мира.

Смотрите премьерные серии с 1 февраля по будням в 19:15 в эфире телеканала «Карусель»!