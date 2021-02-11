Мультсериал «Супер Спин Комбо»

Супер Спин Комбо — новое соревнование, которое покоряет мир!
Чтобы сразиться за титул Победителя турнира, игроки со всего мира съезжаются в Академию Спин Комбо. Для выбора лучшего из лучших они соревнуются, запуская комбоволчки.
Главный герой Метеор не просто возвращается в игру спустя 4 года, поступив на курс в Академию, но и находит преданных друзей, собрав из них команду сильнейших для участия в турнире. Сможет ли Метеор и его команда победить Миллера и получить заветные награды?..
Смотрите премьеру мультсериала с 12 февраля по пятницам и выходным в 22:30 на канале «Карусель».