Отрывок из книги «Аня и Маня»

Аня и Маня очень разные, и внешне, и по характеру. Но это не мешает им дружить. Они ходят в один детский сад и вместе узнают много нового об окружающем мире. Например, как устроен муравейник? Бесконечны ли числа? Что едят в лесу ежи? Почему месяц бывает круглый, а бывает половиночкой? За те дни, что детский сад проводит на даче, происходят необыкновенные события: Аня и Маня знакомятся с огромным говорящим Ежом, узнают историю старого Шкафа, летают при свете Месяца и спорят, бывают ли коровы песочного цвета.
Жили-были на свете две девочки, Аня и Ма¬ня. Чёрненькая и беленькая. Аня Зайцева и Маня Уткина.
Они ходили в один и тот же детский сад, их кроватки стояли рядом и шкафчики тоже рядом, только у Ани — с вишенками, а у Мани — с лягу¬шонком. Аня и Маня очень дружили и часто ходили друг к другу в гости. И всё-таки очень разные были эти девочки!
У Ани — коричневые прямые волосы и чёрные глаза. Про эти глаза Маня говорит, что они тёмно- чёрные. А у самой Мани глаза серые, большие и круглые — не глаза, а колёса! И волосы у Мани светлые и кудрявые, как у барашка.
Аня — тоненькая и высокая. Маня — тоненькая и маленькая, ростом Ане чуть повыше плеча. Аня до дверного звонка достаёт, а Маня — нет, и очень ей это обидно, потому что она любит звонить сама. Иногда Аня возьмёт её на руки и по¬держит, пока та кнопку нажмёт.
Жмёт Маня долго, усердно, а из квартиры уже бегут отворять:
— Что за трезвон? Ах, да это опять Маня! Вот озорница!
Аня говорит:
— Это я её держала.
Маня бойкая, а Аня, наоборот, застенчивая. Очень боится ошиб¬ку сделать или что-нибудь не так сказать. Иногда ошибётся, от смущения залезет под стол и си¬дит там на перекладине.
— Вовсе она не застенчивая, а подстольчивая, — говорит Ма¬ня. — Она же не за стенкой пря¬чется, а под столом.
В детском саду Ане под столом сидеть не разрешают. Да там и перекладины нет.
У них в пятой группе две воспи-тательницы: Зинаида Петровна и На¬талья Ивановна. Зинаида Петровна — толстая и строгая, а Наталья Ивановна — тонкая и весё¬лая, бегает, прыгает вместе с ребятами, даже через ска¬калку скачет. Она позволя¬ет ребятам называть себя Наташей, если, конечно, заве¬дующая не слышит.
Аня больше любит Зинаиду Петровну, а Маня — Наталью Ивановну.
Аня потому любит Зинаиду Петровну, что ей можно без конца вопросы задавать, и она на это не сердится.
— Зинаида Петровна, — спрашивает Аня, — а бывает человек в сто метров высо¬той?
— Нет, не бывает.
— А в девяносто девять?
— Тоже не бывает. Если ты будешь сбавлять по метру, очень долго придётся спра¬шивать, учти.
— А в два метра?
— Ну, в два метра бывает.
— А в два с половиной?
— Бывает, но очень редко.
— Ну, а в три? — не уни¬мается Аня.
— Не знаю. Никогда не слы¬шала.
— А может быть, всё-таки бывает?
Зинаида Петровна говорит спокойно и твёрдо:
— Хватит, Аня. Больше во¬просов не задавай.
— Ни одного? Даже самого маленького?
— Ни одного. Пойди почитай книжку.
Строгая, а не сердитая.
С Натальей Ивановной так не поговоришь. Пристанет к ней Аня с вопросом: сколько уток на земном шаре? Она отве-чает:
— Не знаю.
— Больше ста?
— Больше.
— А больше тысячи?
— Ну-ну-ну, — говорит Ната¬лья Ивановна, — заладила со¬рока Якова. На такие вопросы, так и знай, отвечать не буду.
— Какого Якова? Никакого Якова я не заладила.
— Это так говорится.
— Почему?
— Потому. Иди поиграй.
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