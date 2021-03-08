Мультсериал «Тру и Радужное королевство»

Добавить в закладки

8 марта, 2021

Всякий раз, когда в чудесном Радужном королевстве возникает проблема, все рассчитывают только на одного человека, который сможет исправить ситуацию... На девочку по имени Тру!

Умная и бесстрашная героиня, 8-летняя Тру, и ее лучший друг — кот, всегда приходят на помощь капризным жителям Радужного города. Только эта удивительная девочка способна использовать магическую силу Древа желаний, чтобы находить выход из любых сложных ситуаций и помогать обитателям королевства.

Веселые приключения находчивой девочки и ее смешного кота понравятся всем детям, вдохновят их проявлять фантазию, помогая Тру легко решать проблемы и с юмором преодолевать любые трудности!

Смотрите премьеру с 9 марта по будням в 11:20 в эфире телеканала «Карусель»!