Ищем веселую семью! Ищем веселую семью!
Премьера: Мультсериал «Дядя Стёпа и друзья» Премьера: Мультсериал «Дядя Стёпа и друзья»
Конкурсы: Подведены итоги конкурса «Самая креативная прическа» Конкурсы: Подведены итоги конкурса «Самая креативная прическа»
Новости

Мультсериал «Дядя Стёпа и друзья»

18 марта, 2021

Внук знаменитого милиционера-великана из стихотворения Сергея Михалкова, тоже Степан, основал школу для детей, которые в будущем хотят стать спасателями.

Четверо его первых учеников — Саша, Миша, Тамара и Даша — осваивают профессию в специальном тренажёре виртуальной реальности. Каждая серия — это новое увлекательное задание для ребят, которое они должны выполнить вместе с необычными помощниками — говорящими роботами Бипом и Флипом.

Степан и его третий помощник, главный робот Эд, всегда внимательно следят за действиями ребят, дают им подсказки, а заодно учат основным правилам безопасности в различных ситуациях, о которых будет полезно узнать и всем маленьким зрителям.

Смотрите премьеру 19 марта в 17:00 в эфире телеканала «Карусель»! 

Следующая новость
Подведены итоги конкурса «Самая креативная прическа»
Подпишитесь на наши новости