Мультфильм «Белка и Стрелка. Карибская тайна»

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26 марта, 2021

Не пропустите премьеру приключенческого мультфильма в субботней рубрике «Семейное кино»!

Космос уже покорен знаменитой хвостатой командой — пришла пора исследовать морские глубины!

У берегов острова Куба, на дне океана, ученые обнаружили признаки таинственной аномалии. Кого отправить в разведывательную миссию? Конечно же, храбрую команду Белки и Стрелки, которой не привыкать к важным и опасным заданиям.

Исследователей ждут лазурные воды Карибского моря, таинственный подводный город и неожиданные встречи. А также необходимость в очередной раз спасти мир.

Смотрите премьеру 27 марта в 19:00 на канале «Карусель»!