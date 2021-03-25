Подведены итоги конкурса «Стань ведущим»

25 марта, 2021
Зрители и жюри сделали свой выбор!
Итак, победителями стали:
- Диана Алексеевна Пьянкова
- Георгий Александрович Лазебный
- Александр Александрович Васильев
- Евгения Сергеевна Киреева
- Анаит Тонапетян
- Маргарита Семенова
- Алексей Козлов
- Эмилия Саакян
- Никита Андреевич Скороходов
- Фёдор Дмитриевич Инюткин
- Глеб Евгеньевич Мезенцев
- Юлия Богданова
- Арина Семеновна Филиппова
- Аделина Вячеславовна Андреева
- Виктория
- Арина Александровна Волкова
- Кира Константиновна Матвеева
- Матвейка
- Никита Мезенцев
- Алёна Олеговна Григорьева
- Сафина Вадимовна Каюмова
- Илья Денисович Мердюков
- Александра
- Златислава Алексеевна Шарышова
- Феоктиста (Фея) Александровна Гагарина
- Дмитрий Майский
- Кирилл Антонович
- Сергей Эдуардович Тимошин
- Варя Сентрякова
- Анджелина Дживановна Багдасарова
- Кирилл Алексеевич Баринов
- Валерия Мулатова
- Василиса Кочеварова
- Софья Антоновна Корчевая
- Иван Загородников
- Зарина Цикулина
- Амелия Арменовна Абрамова
- Вероника Антоновна Перфильева
- Даша Запрягаева
- Маргарита Погорелова
- Даша Глита
- Богдан Плужный
- Глеб Альфредович Смирнов
- Арина Белилова
- Анна Михайловна Зотова
- Алеся Алексеевна Рыжак
- Ольга Андреевна Замотаева
- Кира Козлова
- Вадим Сергеевич Черный-Швец
- Валерия Морева
- Лаурита Дмитриевна Мельничук
- Рианна Робертовна Салихова
- Юлия Валина
- Марина Дмитриевна Еремина
- Алексей Сергеевич Раменский
- Анна Олеговна Мельник
- Афина Суреновна Бабаян
- Алексей Дмитриевич Золотов
- София Ерофеева
- Екатерина Сергеевна Ефремова
- Антонина Розмахова
- Ева Александровна Чеченева
- Степа Менщиков
- Ярослава Никитична Ощепкова
- Ангелина К.
- Алексей Александрович Чайка
- Руслан Юрьевич Миронов
- Ирина Сергеевна Месяцева
- Дарья Сергеевна Бережнова
- Валерия Павловна Ермакова
Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои видео!
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.