Кастинг в программу «Игра с умом»

Добавить в закладки

29 июня, 2021

Телеигра, в основе которой лежит курс младшей школы по русскому языку и основам грамотной речи.

Приглашаются команды: мальчики и девочки – учащиеся 2-4 классов!



ВНИМАНИЕ! К участию в кастинге приглашаются команды из двух человек: друзья, родственники, соседи. Участники должны быть учениками одной параллели классов.



Кастинг проводится строго по записи и только на территории Москвы и Московской области! Присылайте заявку (видеовизитку с небольшим рассказом об участниках) на почту.



В письме не забудьте указать ФИО, возраст участников и контактный телефон для связи.