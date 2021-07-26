Объявлены победители конкурса «Придумай свою историю в мире Ниндзяго»

26 июля, 2021
Зрители и жюри сделали свой выбор!
Главный победитель — Виталий Бровко.
Победители зрительского голосования:
- Максим Карпушкин
- Иван Костарев
- Ксюша Солдатова
- Кирилл Игорь и Максим Колодины
- Артём Бартов
- Всеволод и Ростислав Коршук
- Клим Раффи
- Вова Верт
- Константин Карачев
- Макар Большешапов
- Андрей Соларев
- Артём Гречкин
- Даниил Шнейдерман
- Артём Пульников
- Илья Андреев
- Леонид Ильин
- Андрей Ланцев
- Аня и Максим Пестряковы
Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои комиксы!
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.