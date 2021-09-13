Мультсериал «Суперкрылья. Суперпомощники»

Добавить в закладки

13 сентября, 2021

Не пропустите новые приключения Джетта, его друзей и их суперпомощников!

В пятом сезоне мультсериала у команды Джетта появятся маленькие помощники, которые внешне очень напоминают своих наставников.

Герои обучат помощников всему, что уже умеют делать сами, то есть быть ответственными, трудолюбивыми и уметь работать в команде. Объединившись с подопечными, Джетт и друзья станут еще быстрее, ловче и сильнее. Большую команду ждёт много веселых полётов и важных заданий.





Смотрите премьеру нового сезона мультсериала с 13 сентября по будням в 11:45 на канале «Карусель»!