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Мультсериал «Бакуган: Восход геоганов»

19 сентября, 2021

Классные трансформации и зрелищные бои — в новом сезоне мультсериала о приключениях Дэна и друзей.

Дэн Кузо и его суперкоманда продолжают учиться взаимодействовать со своими Бакуганами и отправлять их в бой, чтобы не дать злодеям захватить власть на планете. 

Эти обычные подростки — настоящие герои, которым предстоит спасти Землю и всех ее жителей. Смелые друзья следуют этой опасной миссии вместе со своими преданными и свирепыми бойцами — Бакуганами. 

Смотрите премьеру c 20 сентября с понедельника по четверг в 22:25 в эфире телеканала «Карусель»! 

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