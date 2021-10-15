Мультфильм «Вилли и крутые тачки»

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22 октября, 2021

Смотрите приключенческий мультфильм о машинках и гонках в рубрике «Семейное кино»!

Вилли — трижды чемпион по уличным гонкам в Гаскет-Сити — готовится к главному соревнованию в своей жизни. Весь мир у его колёс!

Но в решающем заезде он не справляется с управлением и падает в глубокую реку. В результате Вилли становится обычным такси и лишь иногда соревнуется с простыми городскими автомобилями.

После неожиданного столкновения с прекрасной итальянской машинкой Беллой он начинает понимать, что помимо жажды скорости в жизни есть более важные вещи…

Смотрите премьеру всей семьёй 23 октября в 19:00 в эфире телеканала «Карусель»!