Мультфильм «Вилли и крутые тачки»

Смотрите приключенческий мультфильм о машинках и гонках в рубрике «Семейное кино»!
Вилли — трижды чемпион по уличным гонкам в Гаскет-Сити — готовится к главному соревнованию в своей жизни. Весь мир у его колёс!
Но в решающем заезде он не справляется с управлением и падает в глубокую реку. В результате Вилли становится обычным такси и лишь иногда соревнуется с простыми городскими автомобилями.
После неожиданного столкновения с прекрасной итальянской машинкой Беллой он начинает понимать, что помимо жажды скорости в жизни есть более важные вещи…
Смотрите премьеру всей семьёй 23 октября в 19:00 в эфире телеканала «Карусель»!