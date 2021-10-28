«Детское Евровидение–2021». Национальный отборочный тур

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28 октября, 2021

Национальный отборочный тур в Москве определит победителя, который представит Россию на 19-м Международном конкурсе «Детское Евровидение».

Финал песенного конкурса пройдёт 19 декабря в концертном зале La Seine Musicale — Центре музыки и исполнительских искусств в западном пригороде Парижа.

Кто будет участвовать от России в «Детском Евровидении–2021», определит интернет-голосование и профессиональное жюри — деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.

Болейте за участников и узнайте победителя! Смотрите 30 октября в 19:00 на канале «Карусель»!