Открывается голосование за участников Национального финала «Детского Евровидения–2021»

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20 октября, 2021

26 октября в Москве состоится Национальный финал конкурса «Детское Евровидение–2021», и мы узнаем, кто будет представлять Россию в этом году на конкурсе во Франции!

А пока прослушать все песни участников российского финала и проголосовать за понравившуюся композицию можно на официальном сайте «Детского Евровидения» jesc-russia.com.

Голосование начнется 20 октября в 14:00 и завершится 25 октября в 23:59. Победителя определит интернет-голосование и голосование профессионального жюри.

Трансляцию Национального финала конкурса «Детское Евровидение–2021» смотрите на нашем канале 30 октября в 19:00.