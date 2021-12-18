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Премьера: Мультфильм «Заячья школа. По уши в приключениях» Премьера: Мультфильм «Заячья школа. По уши в приключениях»
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Мультфильм «Заячья школа. По уши в приключениях»

18 декабря, 2021

Про удивительную школу, в которой обучают пасхальных зайцев.

Каждый заяц в Германии знает, что в секретном лесу есть волшебная школа по подготовке пасхальных зайцев, и мечтает в неё попасть. Только самые способные из учеников смогут хорошо сдать экзамен и будут дарить детям праздник.

Городской хулиган Макс случайно попадает в эту школу и не желает следовать местным порядкам. Но узнав школьную жизнь получше, он меняет свое мнение, становится прилежным учеником, обучается магии и познает настоящую дружбу. 

Смотрите премьеру 19 декабря в 12:55 в эфире телеканала «Карусель»! 

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