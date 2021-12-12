Мультсериал «Подсказки Бульки для всех»

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12 декабря, 2021

Учитесь новому и отгадывайте загадки вместе с собачкой Булькой!

Герои этого интерактивно-обучающего мультсериала для малышей — милая собачка Булька и ее друг — добродушный ведущий Джош.

Булька обожает загадывать загадки. Не бойтесь, разгадать их несложно, ведь щенок всегда дает подсказки, чтобы даже малыши могли справиться с задачей. Двигаясь по следам лапок Бульки, дети с интересом будут принимать участие в игре и выполнять задания.

Яркая анимация, увлекательные загадки, внимание к деталям и весёлые герои не дадут маленьким зрителям скучать ни минуты!

Смотрите премьеру по будням в 09:45 и по выходным в 16:10 в эфире телеканала «Карусель»!