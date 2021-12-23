Мультфильм «Май Литтл Пони: Новое поколение»

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23 декабря, 2021

Вас ждут удивительные приключения в Эквестрии и знакомство с новыми героями!

Не все прекрасно в волшебной стране: Эквестрию покинула магия, вместо дружбы и гармонии здесь теперь царят тревога и недоверие, а пони разных видов вынуждены жить порознь...

Но жизнерадостная земная пони Санни уверена, что волшебный мир можно спасти! Санни, единорожку Иззи и других новых друзей ждут невероятные приключения, удивительные дальние страны и головокружительные опасности. И именно маленьким пони по силам совершить огромные подвиги, чтобы вернуть мир и счастье в Эквестрию!

Смотрите премьеру 25 декабря в 19:00 в эфире телеканала «Карусель»!