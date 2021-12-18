Мультсериал «Ну, погоди! Каникулы»

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18 декабря, 2021

Большая премьера на телеканале «Карусель»! Продолжение культового мультсериала «Ну, погоди!»

Добро пожаловать на круглогодичный курорт повышенной комфортности! Здесь каждый отдыхающий найдет себе занятие по душе.

Активному Зайцу не удаётся насладиться отдыхом на курорте в полной мере, потому что его неустанно преследует хулиган и пройдоха Волк, который вертится поблизости. Между агрессивно настроенным Волком и миролюбивым Зайцем постоянно вспыхивают разные конфликты — от борьбы за внимание очаровательной Косули Ули до соперничества за главный приз в велогонках.

Наполненные трюками и юмором приключения-погони не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых!

Смотрите премьеру 20 декабря в 13:40 в эфире телеканала «Карусель»!