Не пропустите! Самая волшебная премьера новогоднего эфира — «Ёлка, кот и Новый год – 2»!
Кто проводит самые весёлые, сказочные и фееричные праздники? Конечно же, Сберкот! Он работает в самом настоящем ЦУПе — Центре управления праздниками. Его любят и взрослые, и дети. Вместе со своими помощниками Сберкот никого не оставит без отличного настроения, замечательных песен и настоящего волшебства!
В шоу примут участие Алсу, «Домисольки», Юлия Савичева, Nechaev, Александр Олешко, Лора Григорьева.
Смотрите 31 декабря в 19:50 мск в нашем эфире и на сайте телеканала!