Участие в музыкальной программе «Трам-пам-пам»

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21 декабря, 2021

Попадите на съемки нового сезона популярнейшей детской программы на канале «Карусель»!

Начинается кастинг для КОМАНДЫ из двух детей, проживающих в Москве или Московской области. Приглашаем одноклассников, друзей, соседей, родственников 7,5-10 лет.

❌МЫ НЕ ПОДБИРАЕМ ПАРУ ОДНОМУ РЕБЕНКУ!

Заявка одного ребенка не будет рассмотрена❌

Отправьте видеооткрытку (от каждого ребенка) длительностью 1-2 минуты с небольшим рассказом: ФИО, возраст, опыт съёмок, увлечения, кем хочет стать, на каком инструменте играет (если играет).

Заявки принимаются в WhatsApp по номеру 8 (925) 358-86-02. Начало съемок — конец января-февраль 2022 г.

