Министр связи и цифрового развития и телеканал «Карусель» исполнили мечту девочки

Добавить в закладки

17 января, 2022

Семилетняя Кира Бабанакова из Новосибирска мечтала попасть на телеканал «Карусель». И это стало возможным благодаря Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», которая проходит уже в четвёртый раз. Ежегодно волшебные ёлки с посланиями ребят от 3 до 17 лет устанавливают по всей стране в различных организациях.

Мечту девочки исполнил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

«У нас в Доме Правительства стояла большая ёлка. Все руководители брали открытки с посланиями ребят, и я наугад снял с ёлки желание Киры. Она очень хотела оказаться на “Карусели” и познакомиться с героями канала, с Калякой-Малякой. Для неё исполнение желания было настоящим новогодним сюрпризом. Очень трогательно видеть, как она общается с героями, наблюдает за процессом съёмки. Мне очень приятно исполнить чью-то мечту. Ведь мечтать — это самое важное!» — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

15 января Кира побывала на программе «Студия Каляки-Маляки» телеканала «Карусель». Вместе с министром они приняли участие в съёмках, познакомились с главными героями программы Калякой-Малякой и Лялей, а также с ведущими одной из любимых программ Киры — «Зелёный проект». Юнна и Николь специально для Киры сделали своими руками органайзер в мастерской, написали ей новогодние пожелания и подарили на память. Также Кира увидела своими глазами съёмочный процесс и даже попробовала себя в роли оператора.

«Нам очень приятно, когда дети мечтают познакомиться ближе с телеканалом “Карусель” и его героями, знают о наших проектах, участвуют в них и присылают свои работы. Мы всегда ждём ребят в студиях телеканала. “Ёлка желаний” — замечательная акция, благодаря которой исполняются детские мечты. Мы рады, что наш телеканал присоединился к ней, и Кира побывала сегодня у нас в гостях», — комментирует Вера Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель».

«Кира очень любит канал “Карусель”, и она всегда меня спрашивала, когда мы сможем туда приехать, как туда попасть. Я совершенно случайно узнала о проекте “Ёлка желаний” и написала мечту Киры. 25 декабря нам позвонили и сказали, что её желание исполнится, и мы с Кирой сможем приехать на “Карусель”! У меня как у мамы были очень волнительные ощущения. Естественно, я не сдержала слёзы, потому что видеть, как счастлив твой ребёнок, и что мечта твоего ребёнка сбывается, — это сложно описать словами», — поделилась Светлана Бабанакова, мама Киры.

Чудеса для Киры продолжились и на следующий день. Она посетила ВДНХ, Останкинскую телебашню и увидела Москву с высоты птичьего полёта.

