Мультсериал «Тот самый Джои!»

Познакомьтесь с невероятным проказником и шутником — Джои!
Если вы думаете, что у каждой проблемы есть свое скучное решение, вы еще не знаете Джои! Вместе с друзьями он каждый день придумывает и воплощает самые сумасшедшие идеи — в классе, дома или где-то еще! Также он успевает с юмором выпутываться из всевозможных нелепых ситуаций и помогать всем вокруг.
Тот самый Джои проказничает, и, чем больше он это делает, тем больше мы его любим!
Смотрите премьеру 15 и 16 марта в 05:00 на канале «Карусель»!