Мультсериал «Котёнок Шмяк»

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9 апреля, 2022

Экранизация мирового бестселлера про приключения котёнка Шмяка и его лучшего друга — мышонка Сырника.

Мультсериал о необычной дружбе чёрного котёнка Шмяка и мышонка Сырника, которые живут в небольшом городке и вместе познают силу доброты и взаимовыручки.

Но свою дружбу герои должны хранить в тайне, ведь в мире кошек Сырника подстерегает немало опасностей. Это не мешает друзьям ежедневно мчаться навстречу приключениям на велосипеде и веселиться днями напролет!

Основой сюжета стала история приключений котёнка Шмяка — главного героя популярнейшей детской книги английского писателя и иллюстратора Роба Скоттона.

Смотрите премьеру с 11 апреля в 11:35 на канале «Карусель»!