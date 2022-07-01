Телеканал «Карусель» приглашает детей и их родителей отдохнуть на Плюс Даче!

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1 июля, 2022

Яндекс Плюс снова открывает Плюс Дачу в московском Парке Горького, а телеканал «Карусель» выступает информационным партнером детской программы площадки.

Всё лето на Даче будет чем заняться с детьми, семьей и друзьями: утром можно прийти на йогу, днём — на детские мероприятия, а вечером посмотреть кино или спектакль. Плюс Дача открыта все лето — с первого июня по 31 августа.

Подробнее о программе:

Детская программа. В будни для детей будут проводить игротеки, познавательные мастер-классы, спортивные занятия с героями телеканала «Карусель», игры со Смешариками и Тик-Ток-вечеринки, а в выходные — шоу и спектакли от лучших городских детских проектов.

Музыкальная программа. В этом году в программе будет много сюрпризов, которые отражают главные тренды в мире музыки: презентации альбомов, вечеринки, коллаборации с кураторами. Также Яндекс Музыка вместе с командой BandLink собрала образовательную программу для молодых музыкантов и тех, кто задумывается о музыкальной карьере.

Кино. В кинопрограмме этого года: хиты из топ-250 Кинопоиска («Джентльмены»), фильмы с летним настроением для свиданий («Ла-Ла Ленд») и фильмы для семейного просмотра («Белль и Себастьян»).

Театр. Театральную программу, как и в прошлом году, курирует Яндекс Афиша и Юрий Квятковский — будут и классические спектакли, и современные театральные перформансы. Например, на Даче покажут симфоспектакль «Мастер и Маргарита» с Дарьей Мороз и Игорем Миркурбановым.

Попасть на Дачу могут только подписчики Плюса. Те, у кого подписка не подключена, смогут оформить бесплатный пробный период перед входом на площадку или заранее — на сайте plus.yandex.ru. За расписанием можно следить на сайте.



