«Устрой эпичную Гу-битву!»

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1 ноября, 2022

Примите участие в новом конкурсе!

Из-за загадочного космического явления обитатели зоопарка мутировали в монстров-супергероев Гуджитсу, каждый из которых обладает своей уникальной суперсилой Гу и стилем боевых искусств! Мы хотим выяснить, кто же из героев Гуджитсу самый сильный: Дино Икс-Рэй или Гу Шифтерс?

А пока мы решаем, кто же из них круче, расскажи: как ты думаешь, какая суперсила, герой или коллекция поможет героям Гуджитсу выиграть битву?

С помощью своей коллекции Goojitzu, сделай 3-5 фото, где будут видны герои и происходящие события. Если у тебя пока еще нет коллекции Гуджитсу, нарисуй свою историю эпической битвы.

Загрузи фотоисторию или рисунок, а в описании расскажи, какая суперсила поможет выиграть битву. Решаешь только ты!

Зови всех друзей голосовать за твою работу.

Создай рассказ в формате слайд-шоу или рисунка и получи шанс выиграть классные призы!

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