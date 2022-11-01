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«Устрой эпичную Гу-битву!»

1 ноября, 2022

Примите участие в новом конкурсе!

Из-за загадочного космического явления обитатели зоопарка мутировали в монстров-супергероев Гуджитсу, каждый из которых обладает своей уникальной суперсилой Гу и стилем боевых искусств! Мы хотим выяснить, кто же из героев Гуджитсу самый сильный: Дино Икс-Рэй или Гу Шифтерс?

А пока мы решаем, кто же из них круче, расскажи: как ты думаешь, какая суперсила, герой или коллекция поможет героям Гуджитсу выиграть битву?

  • С помощью своей коллекции Goojitzu, сделай 3-5 фото, где будут видны герои и происходящие события. Если у тебя пока еще нет коллекции Гуджитсу, нарисуй свою историю эпической битвы.
  • Загрузи фотоисторию или рисунок, а в описании расскажи, какая суперсила поможет выиграть битву. Решаешь только ты!
  • Зови всех друзей голосовать за твою работу.

Создай рассказ в формате слайд-шоу или рисунка и получи шанс выиграть классные призы!

Участвовать

 

  

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