Кулинарная программа «Что в тарелке?»

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31 октября, 2022

Что сегодня окажется в вашей тарелке?

Шеф-повар Никита Сечин и команда юных кулинаров-исследователей приглашают зрителей в увлекательное путешествие по миру продуктов, их вкусов, свойств и сочетаний. «Героем» каждого выпуска программы станет всего один продукт: вместе с опытным поваром ребята узнают, как этот продукт появился, какие у него особенности и секреты, чем он полезен? И, конечно, какие блюда из него можно приготовить! Фантазируйте, творите и ешьте с удовольствием!

Смотрите премьеру 1 ноября в 10:45 на телеканале «Карусель»!