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Событие: Новогодние истории с Главной Ёлки страны! Событие: Новогодние истории с Главной Ёлки страны!
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Мультсериал «Отель у овечек»

1 декабря, 2022

Про дружную семью овечек и гостей их отеля.

Семья овечек открывает уютный отель в своём особняке. В каждой серии Белла и ее брат Беня знакомятся с новыми посетителями гостиницы и помогают родителям с делами. Все члены семьи — мама, папа, бабушка с дедушкой, брат и сестра, а также племянник Берти всеми силами пытаются сделать отдых гостей незабываемым. 

Дети мечтают превратить гостиницу в самое популярное место отдыха в городе, из-за чего часто попадают в нелепые ситуации.

Смотрите премьеру 3 и 4 декабря в 09:50 на канале «Карусель».

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