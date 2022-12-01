Мультсериал «Отель у овечек»

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1 декабря, 2022

Про дружную семью овечек и гостей их отеля.

Семья овечек открывает уютный отель в своём особняке. В каждой серии Белла и ее брат Беня знакомятся с новыми посетителями гостиницы и помогают родителям с делами. Все члены семьи — мама, папа, бабушка с дедушкой, брат и сестра, а также племянник Берти всеми силами пытаются сделать отдых гостей незабываемым.

Дети мечтают превратить гостиницу в самое популярное место отдыха в городе, из-за чего часто попадают в нелепые ситуации.

Смотрите премьеру 3 и 4 декабря в 09:50 на канале «Карусель».