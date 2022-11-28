Событие: Новогодние истории с Главной Ёлки страны! Событие: Новогодние истории с Главной Ёлки страны!
Событие: Новогодние истории с Главной Ёлки страны! Событие: Новогодние истории с Главной Ёлки страны!
Тесты: Хорошо ли вы помните новогодние мультфильмы? Тесты: Хорошо ли вы помните новогодние мультфильмы?
Новости

Телеканал «Карусель» подвёл итоги премии «Главные Герои–2022»!

28 ноября, 2022

27 ноября федеральный общедоступный семейный телеканал «Карусель» подвёл итоги Национальной детской премии «Главные Герои–2022» и объявил победителей. За несколько месяцев на сайт телеканала и на страницу «ВКонтакте» поступило более миллиона голосов от юных телезрителей в поддержку их любимых героев в 12 номинациях.

Премия «Главные Герои» — уникальный проект, который обеспечивает связь между производителями детского контента и его целевой аудиторией. В этом году формат премии позволил ребятам лично встретиться со своими героями на съёмочной площадке и даже попасть в мультфильм.

«Мы рады, что лучшие анимационные студии и производители программ для детей доверяют нашему каналу и выбирают его площадкой для своих премьер. Именно благодаря этому у ребят есть возможность смотреть качественные мультфильмы и программы, предлагать своих любимых героев и выбирать лучших из лучших в финале премии!» — комментирует Татьяна Цыварева, главный редактор телеканала «Карусель».

Также в рамках премии прошёл конкурс «Главное приключение». Участникам нужно было придумать характеры персонажей-символов премии, написать сценарий их необыкновенного путешествия и нарисовать его. В конкурсе приняло участие более 1200 работ: кто-то прислал рисунок, кто-то — комикс, а кто-то — настоящий короткометражный мультфильм!

Жюри и зрители выбрали по одному победителю конкурса «Главное приключение», ими стали 9-летний Фёдор Инюткин и 10-летняя Алина Хусаинова. Они получили подарки от телеканала и возможность встретиться со своим «главным героем», чтобы лично вручить ему заслуженную награду. Алина приехала на съёмки любимой передачи «Еда на ура!» и поздравила ведущих, Марфу Колоскову и Тутту Ларсен, с победой. А Фёдор узнал, как делается мультсериал «Простоквашино» и, попав в мультфильм, лично вручил приз Коту Матроскину!

«На протяжении шести лет премия "Главные Герои" помогает производителям контента понять интересы детской аудитории, популяризовать качественные продукты, а детям — выразить своё мнение и быть услышанным. Поэтому в этот раз мы создали все условия, чтобы маленькие зрители сами могли наградить своих "героев"», — комментирует Вера Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель».

Победителями премии «Главные Герои–2022» стали:

  • главная премьера анимационного сериала: «Фиксики. Новенькие»;
  • главный познавательный анимационный сериал: «Смешарики. ПинКод»;
  • главный развивающий анимационный сериал: «Лунтик и его друзья»;
  • главный комедийный анимационный сериал: «Барбоскины»;
  • главный познавательный ТВ-проект: «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»;
  • главный развлекательный ТВ-проект: «Ералаш»;
  • главный юный ведущий: Марфа Колоскова («Еда на ура!»);
  • главная ведущая ТВ-программы: Тутта Ларсен («Еда на ура!»);
  • главный ведущий ТВ-программы: Каляка-Маляка («Студия Каляки-Маляки»);
  • главный анимационный фильм: «Кощей. Начало»;
  • главная детская песня: «Сказка» («Сказочный патруль»);
  • главный анимационный герой: Кот Матроскин («Простоквашино»).

 

Медиа

Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Предыдущая новость
Знакомы ли вы с удивительными Турбозаврами?
 Следующая новость
Обучающая программа «Звёздная логика»
Подпишитесь на наши новости