Телеканал «Карусель» подвёл итоги премии «Главные Герои–2022»!

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28 ноября, 2022

27 ноября федеральный общедоступный семейный телеканал «Карусель» подвёл итоги Национальной детской премии «Главные Герои–2022» и объявил победителей. За несколько месяцев на сайт телеканала и на страницу «ВКонтакте» поступило более миллиона голосов от юных телезрителей в поддержку их любимых героев в 12 номинациях.

Премия «Главные Герои» — уникальный проект, который обеспечивает связь между производителями детского контента и его целевой аудиторией. В этом году формат премии позволил ребятам лично встретиться со своими героями на съёмочной площадке и даже попасть в мультфильм.

«Мы рады, что лучшие анимационные студии и производители программ для детей доверяют нашему каналу и выбирают его площадкой для своих премьер. Именно благодаря этому у ребят есть возможность смотреть качественные мультфильмы и программы, предлагать своих любимых героев и выбирать лучших из лучших в финале премии!» — комментирует Татьяна Цыварева, главный редактор телеканала «Карусель».

Также в рамках премии прошёл конкурс «Главное приключение». Участникам нужно было придумать характеры персонажей-символов премии, написать сценарий их необыкновенного путешествия и нарисовать его. В конкурсе приняло участие более 1200 работ: кто-то прислал рисунок, кто-то — комикс, а кто-то — настоящий короткометражный мультфильм!

Жюри и зрители выбрали по одному победителю конкурса «Главное приключение», ими стали 9-летний Фёдор Инюткин и 10-летняя Алина Хусаинова. Они получили подарки от телеканала и возможность встретиться со своим «главным героем», чтобы лично вручить ему заслуженную награду. Алина приехала на съёмки любимой передачи «Еда на ура!» и поздравила ведущих, Марфу Колоскову и Тутту Ларсен, с победой. А Фёдор узнал, как делается мультсериал «Простоквашино» и, попав в мультфильм, лично вручил приз Коту Матроскину!

«На протяжении шести лет премия "Главные Герои" помогает производителям контента понять интересы детской аудитории, популяризовать качественные продукты, а детям — выразить своё мнение и быть услышанным. Поэтому в этот раз мы создали все условия, чтобы маленькие зрители сами могли наградить своих "героев"», — комментирует Вера Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель».

Победителями премии «Главные Герои–2022» стали: