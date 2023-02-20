Весенний концерт в Кремлёвском дворце

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6 марта, 2023

Телеканал «Карусель» поздравляет всех девочек, их мам и бабушек с 8 марта! Яркие хиты и отличное настроение — всё это ждёт вас на весеннем празднике!

Вместе с Дарьей Зелениной мы напомним своим мамам о том, как сильно их любим, с певицей Ёлкой будем согревать счастье внутри себя, а с Миланой Хаметовой — просить папу о том, чтобы исполнил желание и наконец купил пёсика! И это далеко не все сюрпризы!

Не пропустите «Весенний концерт в Кремлёвском дворце» в честь Международного женского дня! Смотрите представление на телеканале «Карусель» 8 марта в 12:30!