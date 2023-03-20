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Конкурсы: Объявлены победители третьего этапа конкурса «Оранжевое настроение» Конкурсы: Объявлены победители третьего этапа конкурса «Оранжевое настроение»
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Начался третий этап конкурса «Оранжевое настроение»

20 марта, 2023

Прислать работы и победить могут как те, кто участвовал в двух предыдущих этапах, так и те, кто будет участвовать впервые!

Вот, что нужно сделать:

  • Нарисуй себя и своего лучшего друга, а серия «Лучшие друзья» тебе в этом обязательно поможет;
  • Загрузи фото работы на сайт;
  • Включай «Оранжевую корову» на телеканале «Карусель» и внимательно ищи специальные коды. Вводи их на странице конкурса и получай дополнительные голоса и яркие рамки. Это поможет тебе победить! Ищи коды в эфире во время показов серий.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Работы на третий этап принимаются с 20 по 26 марта, а победителей мы объявим 3 апреля. Ими станут 5 человек, набравшие больше всего голосов.

 

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