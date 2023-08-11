Телеканал «Карусель» провёл семинар о современном телевидении на II Международном детском культурном форуме

Добавить в закладки

11 августа, 2023

Семинар «Телевидение, которое делаешь ты» состоялся 10 августа в Новой Третьяковке. Спикеры «Карусели» обсудили с участниками форума специфику работы на ТВ и процесс создания новых программ и ответили на вопросы детей.

«Карусель» — партнёр II Международного детского культурного форума — провёл для участников мероприятия семинар «Телевидение, которое делаешь ты». Спикерами выступили главный редактор телеканала Татьяна Цыварева, продюсер Татьяна Никольская, ведущий программы «Студия Каляки-Маляки», актёр Сергей Друзьяк, а также ведущие программ «Навигатор. Новости» и «Навигатор. У нас гости!» Анна Тадыщенко и Никита Родионов. Модератором стал Николай Растворцев. Они рассказали, как детское телевидение живёт в современном мире, когда за внимание аудитории приходится бороться с интернетом и социальными сетями, как превратить идею в полноценную программу и какими качествами нужно обладать, чтобы работать на телевидении.

«Несмотря на то, что появляется много новых форматов и сервисов, детское телевидение до сих пор остаётся очень важным способом объединить всю семью, при этом каждый зритель понимает, "Карусель" выбирает для него самое лучшее, и это проверенный контент», — рассказала Татьяна Цыварева о конкуренции с интернет-ресурсами.

«"Карусель" — один из самых безопасных телеканалов для детей. Мы ответственно подходим к созданию и закупке программ, мультфильмов. Большая команда редакторов отсматривает контент, — добавила Татьяна Никольская. — Конечно, сейчас дети смотрят всё в двух экранах: параллельно телевизор и интернет. Мы не делаем вид, что интернета нет, и тоже стараемся жить в двух пространствах. У нас есть соцсети, есть онлайн-конкурсы». Она также рассказала об особенностях работы на телевидении: «Если вы хотите пойти работать на ТВ, вы должны понимать, что телевидение — это жизнь. Не бывает такого, что дверь закрыл, и у тебя началось что-то другое. Нет, это с тобой всё время».

Спикеры отметили, что для успешного старта карьеры на телевидении важно быть образованным, начитанным и обладать большой насмотренностью. Также они поделились краткой инструкцией по созданию собственной программы: необходимо продумать формат и хронометраж, определить целевую аудиторию, а также собрать команду, в которую могут войти продюсер, автор сценария, режиссёр, оператор, ведущий, инвестор и другие специалисты. Но любую интересную идею можно отправить на электронную почту «Карусели» — на все письма отвечают сотрудники телеканала.

Юные ведущие программ «Навигатор. Новости» и «Навигатор. У нас гости!» Никита Родионов и Анна Тадыщенко отметили, что «втянулись» в профессию и планируют связать с ней свою дальнейшую жизнь, а также посоветовали своим сверстникам верить в себя и смело идти к своим целям.

За время семинара зрители в зале произнесли много слов благодарности в адрес телеканала — за интересные и разнообразные программы и мультфильмы, за хорошее настроение и новые хобби, на которые вдохновляет «Карусель». В завершение встречи представители канала сказали несколько напутственных слов участникам семинара. Они отметили, что сотрудники «Карусели» делают свою работу с любовью и с искренним интересом, и это — залог успеха.

Актёр Сергей Друзьяк в конце мероприятия провёл автограф-сессию и сфотографировался со зрителями программы «Студия Каляки-Маляки».