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Мультсериал «Мотофайтеры»

3 сентября, 2023

Захватывающие приключениях юных мотофайтеров.

Братья Леон и Дени любят соревноваться на спиннерах. У мальчиков очень разные характеры, и иногда братья дерутся. Но когда они встречаются с серьёзными соперниками, Леон и Дени готовы объединиться и помогать друг другу, чтобы победить. 

Доктору Стрэнджу, разработчику оригинальной игры в спиннеры, нравятся их боевые качества и забота друг о друге. Он берет братьев в ученики и отправляет участвовать в соревнованиях. Мечта братьев — выиграть чемпионат по спиннерам. Но они также привлекают внимание профессора Винда — соперника доктора Стрэнджа. Чтобы доказать, что его спиннеры мощнее, он добавляет в них секретный чип для увеличения мощности…

Смотрите премьеру с 4 сентября с понедельника по четверг в 22:00 на канале «Карусель»!

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