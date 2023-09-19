До 1 октября зрители канала «Карусель» проголосуют за тройки финалистов премии «Главные Герои – 2023»

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19 сентября, 2023

До конца сентября продолжается голосование телезрителей канала «Карусель» за тройки финалистов Национальной детской премии «Главные Герои». За своих фаворитов ребята отдали уже более 500 тысяч голосов.

Поддержать любимых героев и ведущих, а также определить лучшие песни и детские фильмы, ТВ-программы, познавательные, комедийные и развивающие мультсериалы можно на сайте телеканала и в сообществе «Карусели» во ВКонтакте. Голосование за номинантов премии «Главные Герои» проводится в несколько этапов. Оно стартовало 1 июля — и к осени дети уже отдали больше полумиллиона голосов в 12 номинациях.

«Я считаю, что "Главные Герои" — это самая важная медийная премия в стране, потому что голосуют самые взыскательные, внимательные и ценные зрители. Вести проект на детском телевидении весело, но в то же время это большая ответственность и требует постоянного развития. С детьми нужно быть максимально искренним, открытым. Поэтому, когда ребята голосуют за наш проект, это большая честь. Я очень хотела бы снова стать для них лучшей ведущей. Но даже если в этот раз я не получу заветную статуэтку, я всё равно счастлива, что дети номинируют нас и что мы входим в топ-5 Главных Героев для юных зрителей. Спасибо огромное каналу "Карусель" за эту потрясающую возможность!» — сказала Тутта Ларсен, ведущая программы «Еда на ура!» и многократная обладательница премии в номинации «Лучшая ведущая ТВ-программы». В этом году Тутта вновь вошла в топ-5 претендентов на победу. Конкуренцию ей составляют Юнна («Зелёный проект»), Жужа («ТриО!»), Оксана Фёдорова и Каркуша («Спокойно ночи, малыши»).

«Делать утро наших любимых зрителей добрым — ответственная задача! Мне очень приятно, что дети начинают свой день с нашей программы. А мы, в свою очередь, делаем всё, чтобы каждый раз задавать дню позитивный настрой. Оказаться в пятёрке лидеров премии "Главные Герои" — это уже большое достижение! Будем стараться оправдать доверие детей и продолжим создавать для них по-настоящему интересные выпуски передачи "С добрым утром, малыши!"», — поделился ведущий Антон Зорькин. Он вошёл в топ-5 в номинации «Лучший ведущий ТВ-программы» и поборется за победу с другими кандидатами: Калякой-Малякой («Студия Каляки-Маляки»), Хрюшей («С добрым утром, малыши!»), Степашкой («Спокойной ночи, малыши!») и Валерием Колосковым («Семья на ура!»).

В ключевой номинации премии — «Главный анимационный герой» — в пятёрку лидеров вошли Зо («Оранжевая корова»), Чебурашка («Чебурашка»), Марфуша («Царевны и таинственная гостья»), Морок («Сказочный патруль») и Пинки («Геройчики»).

Голосование за тройки финалистов продлится в течение месяца, до 1 октября. Победители будут определены с 1 по 26 октября, а торжественная церемония вручения премии в Государственном Кремлёвском дворце состоится уже 2 ноября. Трансляцию церемонии телезрители увидят в эфире канала «Карусель» 4 ноября, в День народного единства.

