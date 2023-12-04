«Новый год в Простоквашино»

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4 декабря, 2023

Телеканал «Карусель» и «Союзмультфильм» объявляют конкурс «Новый год в Простоквашино»!

Готовьте карандаши, краски и бумагу — на сайте телеканала «Карусель» стартует новогодний конкурс! В этом году мы приглашаем вас отправиться в деревню Простоквашино и встретить Новый год вместе с героями любимого мультсериала.

Для участия в конкурсе необходимо придумать и нарисовать, как вы будете отмечать праздник вместе с котом Матроскиным, Шариком и другими жителями деревни. Не забудьте написать новогоднее поздравление для самых близких — это добавит вашей работе особого праздничного настроения!

Правила участия:

Придумай и нарисуй, как ты будешь отмечать Новый год в деревне Простоквашино вместе с героями любимого мультсериала.

Загрузи фотографию рисунка, а в описании работы напиши поздравление для своих друзей и близких.

Зови всех друзей голосовать за твою работу!

10 победителей получат классные подарочные наборы от «Союзмульфильма» и «Простоквашино»!

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