Телеканал «Карусель» и «Союзмультфильм» объявляют конкурс «Новый год в Простоквашино»!
Готовьте карандаши, краски и бумагу — на сайте телеканала «Карусель» стартует новогодний конкурс! В этом году мы приглашаем вас отправиться в деревню Простоквашино и встретить Новый год вместе с героями любимого мультсериала.
Для участия в конкурсе необходимо придумать и нарисовать, как вы будете отмечать праздник вместе с котом Матроскиным, Шариком и другими жителями деревни. Не забудьте написать новогоднее поздравление для самых близких — это добавит вашей работе особого праздничного настроения!
Правила участия:
10 победителей получат классные подарочные наборы от «Союзмульфильма» и «Простоквашино»!