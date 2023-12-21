«Три Богатыря и Пуп Земли» в кино с 28 декабря!

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21 декабря, 2023 реклама ООО «ВОЛЬГАФИЛЬМ»

Нет в России праздника любимее, чем Новый год. С этим торжеством связано много чудесных традиций, которые так приятно исполнять всей семьей в длинные новогодние каникулы. Одна из них — совместный поход в кино.

Сами новогодние премьеры стали тоже традиционными. Вот уже сколько лет нельзя представить себе конец декабря без представления новой части любимой франшизы про Трех богатырей от студии «Мельница», которая подарила нам такие зрительские хиты, как «Иван-Царевич и Серый волк», «Барбоскины», «Лунтик и его друзья».

У кого только в гостях наши герои ни побывали — у принцессы Египта, у Шамаханской царицы, у морского царя; в какие передряги только ни попадали — искали наследницу престола, справлялись с конем Юлием в качестве правителя государства — и всегда богатыри выходили из любой неприятности победителями.

28 декабря, уже через неделю, Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца ожидает интересное приключение. В этот раз — к самому центру Земли, туда, где находится тот самый Пуп. Дело в том, что в Киевскую Русь, в будущее, попал динозаврик, которому очень нужно вернуться назад к себе в прошлое, к маме. Конечно же, добрые богатыри вызвались помочь малышу, но вот незадача — вместо динозаврика в прошлом оказался Алеша. Теперь нужно их как-то поменять местами во времени. Зрителям вместе с любимыми героями предстоит путешествие во времени, в давным-давно, а может быть, еще давным-давнее, в то время, когда еще существовали настоящие динозавры и первобытные люди!

Такого еще не было в истории франшизы, это новая для нее страница. Но в соседстве с новым существует и давно полюбившееся старое — высокого качества анимация, интересные второстепенные персонажи (чего только стоит милейший динозаврик!) и искрометный юмор, который разлетится на шутки через несколько дней после премьеры. Ждем вас в кино на увлекательный поход к центру Земли уже через неделю, 28 декабря, а пока — смотрите трейлер!