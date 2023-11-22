«Три Богатыря и Пуп Земли»: а где герои были еще?

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25 декабря, 2023 реклама ООО "Вольгафильм"

К выходу новой части франшизы о Трех богатырях вспоминаем богатую историю приключений былинных героев.

20 лет назад на экраны российских кинотеатров вышел мультфильм «Алёша Попович и Тугарин-Змей». История про непутевого былинного богатыря пришлась зрителю по душе, и продолжения не заставили себя ждать. Сначала мы познакомились с двумя другими героями картины Васнецова — Добрыней Никитичем и Ильей Муромцем, а потом трое богатырей объединились и стали попадать в совместные приключения. Карта их путешествий расширяется ежегодно: уже нельзя представить себе новогодние каникулы без семейного похода в кино на очередную часть франшизы. 28 декабря Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец отправляются туда, где находится неведомый Пуп Земли. А где герои были еще? Вспомним топ-5 туристических направлений по версии трех богатырей.

1) Шамаханское царство (Три Богатыря и Шамаханская Царица (2010))

С выхода в 2010 году мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица» началась дружба героев. Тогда они отправились в Шамаханское царство, чтобы вызволить Князя из-под чар тамошней царицы. Князь Киевский — основной источник проблем для трех богатырей. Из-за своей излишней самоуверенности он часто попадает в различные передряги, и хорошо, что у него всегда есть, кому его спасти. Вот и в этот раз сердце Князя, почти похищенное Шамаханской царицей, было сохранено в целости и сохранности благодаря верным друзьям.

2) Дальние берега (Три Богатыря на Дальних Берегах (2012))

Добру всегда должно противостоять зло, они не могут друг без друга, и во вселенной Богатырей этим злом является знакомая по сказкам Баба Яга. Именно она отправила бравых молодцев в бочке далеко-далеко от их дома. Так она пыталась вместе с Колываном захватить власть на Руси, но ее планы, конечно же, были расстроены. Три богатыря не только смогли вернуться домой живыми и невредимыми, но они еще спасли аборигенов с дальних островов от страшного Гомумы.

3) Китай (Три Богатыря и Морской Царь (2017))

Известно, что если у тебя что-то болит или чего-то не хватает физически, то есть какое-нибудь волшебное средство, которое тебе это восполнит, чаще всего, с Востока. Поэтому, когда богатыри почувствовали, что нет уже в них былой силы, они решили отправиться в Китай. Им так посоветовал Горыныч, у которого там есть дальний родич с чудодейственными зубами. В процессе поимки дракона герои совершают невероятное — приподнимают Китайскую стену, чтобы торговцы могли пройти по Великому шелковому пути.

4) Египет (Три Богатыря и Принцесса Египта (2020))

И вот опять злодеи заманивают богатырей в царства заморские. В этот раз виновником случившегося стал Дурило, ученик Деда Мороза. У него есть коварный план по нарушению равновесия жары и холода, а для этого ему нужна Чаша Жизни из Египта и сила трех богатырей. В этой теплой стране героев ждали блуждания в пирамиде, побег от нильских крокодилов и даже встреча с самой Нефертити!

5) Центр Земли (Три Богатыря и Пуп Земли (2023))

Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец покорили уже чуть ли не все пространство. Настал черед времени! Чтобы воссоединить динозаврика и его маму, а Алёшу — с его женой Любавой, герои отправляются в прошлое, к первобытным людям и мамонтам. Богатырям и их друзьям придется познакомиться с нравами жителей Центра Земли и придумать, как им вернуться обратно в прошлое. Получится ли у них это, можно будет узнать уже 28 декабря в новой части франшизы «Три богатыря и Пуп Земли»!



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