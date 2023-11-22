«Три Богатыря и Пуп Земли» — не пропустите премьеру в кино в новогодние праздники!

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27 декабря, 2023 реклама ООО "ВОЛЬГАФИЛЬМ"

«А что, если в одном мультфильме соединить богатырей, динозавров и путешествия во времени?» — подумали в анимационной студии «Мельница» и решили воплотить свою задумку в новой части франшизы «Три Богатыря и Пуп Земли». Бравые Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец и неразлучные с ними Князь и говорящий конь Юлий попадают в новую передрягу.

На Руси в десятом веке вдруг появился гость из прошлого — милый динозаврик, — и надо бы его вернуть обратно к сородичам. Но в каменном веке оказывается Алеша Попович, и его друзьям приходится отправиться в путешествие к центру Земли за десятки тысяч лет до их собственного рождения, чтобы вернуть богатыря в будущее. Уже завтра к Пупу Земли сможете попасть и вы! 28 декабря мультфильм выходит на экраны кинотеатров, и проводить семейный досуг за просмотром новой части про любимых героев уже стало доброй новогодней традицией среди россиян.

Герои полюбившейся всем франшизы в двенадцатый раз отправляются в различные приключения, и кажется, что на карте уже не осталось места, где бы они не побывали. И вот теперь, впервые в истории франшизы, они покоряют не только пространство, но и время. Вместе с родными сердцу героями зритель познакомится со страшным динозавром Тирексом, с вождем Така и с милым малышом-динозавриком. Зрителей ждет, как всегда, высококлассная анимация, сюжет, завлекающий и взрослого, и ребенка, и фирменные шутки франшизы, которыми общаются уже несколько поколений. Смогут ли динозаврик и Алеша Попович вернуться домой, каждый в свое время? Останется ли «силушка богатырская» в «давным-давно»? И самое главное — кто или что же это такое, Пуп Земли? Живое ли это существо, а может быть, место? Узнаете уже завтра в новом мультфильме «Три Богатыря и Пуп Земли»!

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