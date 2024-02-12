«Супер Крылья. Фильм»: полнометражный фильм по мотивам легендарного сериала

Добавить в закладки

12 февраля, 2024 реклама ООО «ВОЛЬГАФИЛЬМ»

Для взрослых существует много различных шоу о путешествиях, где ведущие рассказывают про культуру, язык и особенности той или иной страны. А как же дети? Познание мира вокруг себя — это важная часть взросления, и маленькому исследователю важно знать не только то, какие люди рядом с ним, но и какие они бывают в сотнях или тысячах километров от него.

Несколько лет назад эту задачку решили при помощи сериала «Супер Крылья: Джетт и его друзья». В каждой серии красный самолет-трансформер Джетт получает задание — доставить посылку ребенку в определенную страну. Чтобы ему было легче сориентироваться, он (а вместе с ним и юные зрители) узнает про местоположение страны, куда ему нужно лететь, и несколько интересных фактов о ней. Потом Джетт помогает ребенку, который заказал посылку, решить его проблему, и иногда зовет на помощь своих друзей — Диззи, Донни, Пола, Джерома или Астру. Конец серии, конечно же, всегда положительный — нет такой проблемы, которую не решила бы совместная работа и дружба.

Франшиза про быстрые самолетики обрела поклонников по всему миру. Появилось много различных товаров с любимыми героями, и теперь любой ребенок может, например, поуправлять Джеттом через пульт дистанционного управления. И вот теперь самолеты делают вираж на большой экран! 15 февраля выходит первый полнометражный фильм «Супер Крылья. Фильм», в котором самолетам-трансформерам нужно будет помочь своим маленьким друзьям не только из какой-то страны — в их помощи нуждается весь мир. Герои, пусть они и механические самолеты, обладают по-настоящему человеческой душой, и их внутренняя доброта, объединенная силой дружбы, поможет им завершить их непростое задание!

Добрые и светлые эмоции поднимут настроение не только маленьким зрителям, для которых поход в кинотеатр на «Супер Крылья. Фильм» может стать знакомством с большим кино, но и напомнить их родителям и взрослым детям о человеческих истинах, а также рассмешить всю семью искрометными шутками.



Erid: 2VtzqwQtFeY