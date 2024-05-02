Мультсериал «Соня из Тоствилля»

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2 мая, 2024

Необыкновенные приключения девочки Сони в сказочном городе Тоствилле!

Однажды семилетняя девочка Соня случайно обнаруживает чудесные свойства хлебницы на своей кухне: если прикрепить к ней магнит-тост и повернуть его, то из мира людей телепортируешься в волшебный город Тоствилль, расположенный на планете Тостлэнд!

Это место населено очаровательными существами Тостлями и непредсказуемыми и коварными Крамблами. Тостли живут на цветной стороне планеты, а Крамблы — на чёрной. В своих незабываемых приключениях Соня выясняет, что зло не всегда носит чёрные одежды, а добро иногда бывает не очень-то привлекательным.

Смотрите премьеру 3 мая в 11:15 на канале «Карусель»!