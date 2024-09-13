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Главная премьера этой осени — крутое реалити ФУТБОЛ-ШОУ!

13 сентября, 2024

Весёлые приключения ждут нас в крутом реалити «ФУТБОЛ-ШОУ» — только на телеканале «Карусель»!

 

Звёздные наставники собрали дружные команды мальчиков и девочек для участия в захватывающем и крутом реалити-шоу! Ребят ждут интересные испытания, живые эмоции и настоящие переживания! 

Новое реалити подарит зрителям отличное настроение, встречу с любимыми звёздами молодого поколения и яркие впечатления! Проект воспитывает чемпионский характер, учит быть сплочёнными и дружными.

Играем лучше всех, болеем всей семьёй!

Смотрите 14 и 15 сентября в 13:00 только на телеканале «Карусель»!
 

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