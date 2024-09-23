Подведены итоги конкурса «Оранжевый праздник»

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23 сентября, 2024

Жюри и зрители сделали свой выбор!

Каждую неделю во время проведения конкурса редакционное жюри телеканала «Карусель» выбирало двоих победителей — авторов самых оригинальных и интересных работ. Всего жюри определило 8 победителей.

А еще двое счастливчиков победили по результатам зрительского голосования на сайте! И всего у нас есть 10 победителей, поздравляем их!

С именами и работами всех победителей конкурса можно ознакомиться на этой странице.

Всем огромное спасибо за участие и интерес к нашему конкурсу!