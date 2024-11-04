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Мультсериал «Забезу. Уши с хвостиком»

4 ноября, 2024

Уши, хвостик и веселье — вот такая Забезу!

Познакомьтесь с озорницей Забезу! У неё необычная внешность — заячьи ушки от мамы Зайки и обезьяний хвостик от папы Обезьяна.

Любознательная Забезу вместе с родителями и любимой ящеркой Бадди живет в уютном лесном домике. Она обожает исследовать мир вместе с друзьями, шалить, попадать в разные приключения и находить ответы на самые интересные вопросы. А еще Забезу очень любит петь весёлые и запоминающиеся песенки!

Смотрите с 5 ноября по будням в 5:00 в блоке «Ранние пташки» на телеканале «Карусель»!

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