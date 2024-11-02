Национальная детская премия «Главные герои – 2024» в Кремле. Трансляция из Государственного Кремлёвского дворца

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2 ноября, 2024

Телеканал «Карусель» приглашает на Церемонию вручения Национальной детской премии «Главные герои – 2024»!

Милана Филимонова, Настя Кош, Тая Скоморохова, Viki Show, а также Niletto и другие артисты объединятся на сцене Государственного Кремлёвского Дворца. Прозвучат любимые хиты и песни из мультсериалов «Простоквашино», «Фиксики», «Смешарики», «Три кота, «Лунтик» и многих других! Присоединяйтесь и вы! Вас ждет встреча с персонажами телеканала «Карусель», много шуток и сюрпризов!

Не пропустите грандиозный гала-концерт «Главные герои – 2024» 4 ноября в 19:00 в эфире телеканала «Карусель»!