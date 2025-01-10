Художественный фильм «Огненный лис»

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10 января, 2025

Невероятно живописный фильм для семейного просмотра с потрясающими съёмками дикой природы!

Лисёнок Ветер родился самым слабым среди братьев и сестёр. Но по воле случая он один выжил после нападения медведя на семью лис… Взросление лисёнка было непростым и закалило его характер. Позже Ветер повстречал красавицу Лаву, и у них родились свои лисята. Но опасный враг-медведь снова угрожает всей семье, и страхи из прошлого приводят Ветра к ошибке. Сумеет ли огненный лис побороть свой страх, дать отпор лютому врагу и вернуть доверие любимой Лавы?

Смотрите 11 января в 19:30 на телеканале «Карусель»!