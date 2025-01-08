Тесты: Хорошо ли вы помните зимние приключения «Маши и Медведя»? Тесты: Хорошо ли вы помните зимние приключения «Маши и Медведя»?
Событие: День рождения детского телевидения в России Событие: День рождения детского телевидения в России
Тесты: «Мандариновый» тест: что вы знаете о самом новогоднем фрукте? Тесты: «Мандариновый» тест: что вы знаете о самом новогоднем фрукте?
Новости

Спектакль «Кремлёвская ёлка-2025. Трансляция из Государственного Кремлёвского дворца» с сурдопереводом

8 января, 2025

Смотрите новогоднее представление с сурдопереводом для слабослышащих детей.

СМОТРЕТЬ

Новогоднее путешествие в Заполярье — это совершенно особенное и волшебное приключение, которое оставит незабываемые впечатления как у взрослых, так и у самых маленьких телезрителей!

Чтобы встретить праздник, героям сказочного шоу придется победить в гонке, отправится в прошлое, прокатится на волшебном поезде и одолеть Чёрную пургу. А помогать друзьям будет главный новогодний волшебник Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой!   

Предыдущая новость
Мультсериал «Белые сны»
 Следующая новость
Хорошо ли вы помните стихи про Новый год?
Подпишитесь на наши новости